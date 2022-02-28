İbrahim Çolak, halka aleti finalinde altın madalya aldı
Milli sporcu İbrahim Çolak, Cottbus Artistik Jimnastik Dünya Kupası'nda halka aletinde altın madalya kazandı. Türkiye Jimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Cottbus şehrinde düzenlenen şampiyonanın halka aleti finalinde İbrahim Çolak başarılı bir performans ortaya koydu. .
Milli sporcu İbrahim Çolak, Cottbus Artistik Jimnastik Dünya Kupası'nda halka aletinde altın madalya kazandı. Türkiye Jimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Cottbus şehrinde düzenlenen şampiyonanın halka aleti finalinde İbrahim Çolak başarılı bir performans ortaya koydu.
İbrahim elde ettiği 14.733 puanla şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu. Halka aletinde finalde mücadele eden bir diğer milli sporcu Adem Asil ise 4. sırayı aldı.
İşte altın madalya kazanan Çolak'ın başarılı performansı:
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