İbrahim Hacıosmanoğlu imza törenindeki sözleri için özür diledi!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı. İtalyan çalıştırıcı için imza töreni düzenlenirken TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu imza töreninde, "Tarihin en yetenekli kadrosuna sahibiz. Bununla birlikte tarihin en ahlaklı, en nezih kadrosu. Hocamla beraber başarıya ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerinin tepki çektiğini belirten Hacıosmanoğlu, imza töreni devam ederken ifadelerine açıklık getirdi.

Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada, "Eski futbolcularımız 'En ahlaklı kadro' sözümden rahatsız olmuş sanırım, 'Ahlaksız mıyız?' diye tepki göstermişler. Öyle bir düşünce kalbimde yok, beni tanıyanlar bilir. Dil sürçmesi olduysa, eski futbolcularımızdan özür dilerim" dedi.

Hacıosmanoğlu ayrıca, "Tarihin en yetenekli ve karakterli kadrosu diyorum. Türk Milli Takımı'nın formasını onuru ve şerefini giymiş futbolcuları her zaman takdir ile anacağız" şeklinde konuştu.



