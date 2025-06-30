Cumhuriyet Gazetesi Logo
İbrahim Hacıosmanoğlu imza törenindeki sözleri için özür diledi!

İbrahim Hacıosmanoğlu imza törenindeki sözleri için özür diledi!

30.06.2025 14:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İbrahim Hacıosmanoğlu imza törenindeki sözleri için özür diledi!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın imza töreninde kullandığı ifadelerle ilgili özür diledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı. İtalyan çalıştırıcı için imza töreni düzenlenirken TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu imza töreninde, "Tarihin en yetenekli kadrosuna sahibiz. Bununla birlikte tarihin en ahlaklı, en nezih kadrosu. Hocamla beraber başarıya ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerinin tepki çektiğini belirten Hacıosmanoğlu, imza töreni devam ederken ifadelerine açıklık getirdi.

Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada, "Eski futbolcularımız 'En ahlaklı kadro' sözümden rahatsız olmuş sanırım, 'Ahlaksız mıyız?' diye tepki göstermişler. Öyle bir düşünce kalbimde yok, beni tanıyanlar bilir. Dil sürçmesi olduysa, eski futbolcularımızdan özür dilerim" dedi.

Hacıosmanoğlu ayrıca, "Tarihin en yetenekli ve karakterli kadrosu diyorum. Türk Milli Takımı'nın formasını onuru ve şerefini giymiş futbolcuları her zaman takdir ile anacağız" şeklinde konuştu.


İlgili Konular: #a milli futbol takımı #Vincenzo Montella #İbrahim Hacıosmanoğlu

İlgili Haberler

Galatasaray'a şampiyonluk kupasını kim verecek? İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan açıklama!
Galatasaray'a şampiyonluk kupasını kim verecek? İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan açıklama! Süper Lig'de 25. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını kimden alacağı tartışma konusu olmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dursun Özbek'ten İbrahim Hacıosmanoğlu sorusuna yanıt: 'Herhangi bir bilgimiz yok'
Dursun Özbek'ten İbrahim Hacıosmanoğlu sorusuna yanıt: 'Herhangi bir bilgimiz yok' Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı ekibin antrenmanı öncesi açıklamalarda bulundu. Özbek, "Federasyon başkanı kupayı takdim etmeye gelecek mi?" sorusuna da yanıt verdi.
'Gitmemem söz konusu değil' demişti: İbrahim Hacıosmanoğlu, kupa törenine katılmadı!
'Gitmemem söz konusu değil' demişti: İbrahim Hacıosmanoğlu, kupa törenine katılmadı! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın Yenikapı'daki şampiyonluk törenine katılmadı.