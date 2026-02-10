Cumhuriyet Gazetesi Logo
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan hakem açıklaması: 'Göreve başladığım ilk günden bu yana...'

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan hakem açıklaması: 'Göreve başladığım ilk günden bu yana...'

10.02.2026 15:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan hakem açıklaması: 'Göreve başladığım ilk günden bu yana...'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemler için düzenlenen Kokart Töreni'nden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemler için düzenlenen Kokart Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

"YOLLARIMIZI AYIRDIK"

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Göreve başladığım ilk günden bu yana hakemlerimize 'Kuralları adil şekilde uygulayın, yanınızdayız' dedik. Doğru duvar yıkılmaz. Dürüstlük bir mesleğin olmazsa olmazıdır. Talimatlara aykırı şekilde hakemlik erdemiyle örtüşmeyen davranışlarda bulunma gafletine düşenlerle yollarımızı ayırdık" dedi.

Sözlerine devam eden Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunu aydınlık yarınlara taşımak için vargücümüzle çalışıyoruz. Türk futbol ailesinin paydaşlarına geçiş döneminde hakem kardeşlerimize daha fazla desteğe davet ediyoruz" diye konuştu.

İbrahim Hacıosmanoğlu, "FIFA hakemlerimiz, geçen yıl 33 uluslararası maçta görev aldı. Bunlara paralel olarak 7'si ilk kez olmak üzere bu yıl toplam 36 kardeşimiz, hakemliğin övünç madalyası olan FIFA kokartını takacak" dedi.

"BU YIL SAYI ARTACAK"

Hacıosmanoğlu, son olarak, "MHK Başkanımız Ferhat Gündoğdu ve ekibine, yoğun çalışmaları ve kıymetli hakemlerimizin de başarılı performanslarıyla bu yıl sayıyı daha da artıracaklarını düşünüyoruz. Sizlere güveniyor ve tebrik ediyoruz. Türk hakemliğini Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz" sözlerini sarf etti.

İlgili Konular: #TFF #hakem #İbrahim Hacıosmanoğlu

İlgili Haberler

Spor yazarları Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını yorumladı: 'Oynarsa Trabzon'da maçı tamamlayamaz'
Spor yazarları Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını yorumladı: 'Oynarsa Trabzon'da maçı tamamlayamaz' Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı yorumladı.
Eski hakemler Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi: Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda karar doğru mu?
Eski hakemler Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi: Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda karar doğru mu? Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliğini mağlup etti. Eski hakemler karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları yorumladı.
Fenerbahçe ile anılmıştı: Nkunku'dan transfer itirafı!
Fenerbahçe ile anılmıştı: Nkunku'dan transfer itirafı! Kış transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Christopher Nkunku, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milan forması giyen Fransız futbolcu ayrılık iddialarına yanıt verdi.