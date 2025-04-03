Spor yazarları Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yorumladı: 'Okan Buruk imha etti'
Galatasaray, Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Spor yazarları derbiyi kaleme aldı.
Spor yazarları, Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında aldığı 2-1'lik kupa zaferini köşelerinde değerlendirdi.
Yazarların yorumları şu şekilde:
"GALATASARAY SÜRKLASE ETTİ"
Ahmet Çakar: "Galatasaray, F,Bahçe'yi sürklase etti. Rahatlıkla 5-6 gol atabilirdi. Eğer atamadılarsa son vuruş beceriksizliği ve şanssızlık neticesinde oldu. İlk golde Çağlar hata yaptı, Skriniar ağır kaldı, Osimhen çok iyi vurdu ve öne geçirdi. Ardından bir penaltı geldi. Kostic elle kesti ve Osimhen farkı ikiye çıkardı. Tüm stat homurdanıyordu ki 45 artılarda imdada VAR hakemi, sözüm ona yarı otomatik ofsayt sistemi çıktı da Szymanski'nin attığı ama yardımcının ofsayt diye iptal ettirdiği gol, geçerli oluverdi. İkinci yarı Fenerbahçe, bir şeyler yapar mı diye düşündük ama yok" (Sabah)
"GÖZÜME Mİ İNANAYIM, GOL KARARINA MI?"
Erman Toroğlu: "Bir 45 dakika düşünün Galatasaray müthiş futbol oynuyor. Son 2-3 ayın en iyi Galatasaray’ı. Alan boşaltıyorlar, pres yapıyorlar, boşa çıkıyorlar, rakipten top kapıp yine hücuma çıkıyorlar. Yani futbol için her şeyi yapıyorlar. Nitekim 2-0 öne geçiyorlar. Farkı açabilirler ama kolay girdikleri pozisyonları kolay harcıyorlar. İlk yarı bitiyor derken ofsayt mı değil mi bir gol var. Çıplak gözle baktığımızda pozisyon ofsayt gözüküyor. Fenerli oyuncu hem topun ilerisinde hem rakibin. Görünen o ama yarı otomatik dedikleri bir sistem var. Aynı anda o işaretliyormuş diğeri işaretliyormuş, ofsayt mı değil mi bakıyorlarmış. Gözüme mi inanayım gelen gol kararına mı inanayım? Yıllarca bu pozisyonlarda içeride neler yapıldığını bildiğim için ne çizgiler çizildiği, overlok çizgileri çizildiği için tuhaf bir pozisyon. İlk yarıdaki Galatasaray kupada turu geçti. İkinci 45 dakika futbol biraz vardı, olay çok vardı. Aslında bunlar da Fenerbahçe’ye çok yaramadı. Peki maçın finalinde ne yazalım derseniz turu Galatasaray hak etti. (Sözcü)
"ÇIKMAZA SOKTU"
Levent Tüzemen: "Okan hoca kulübede sakin kaldı, oyuncu değişikliklerini bu kez doğru yaptı. Oyundan düşen futbolcularını çok çabuk değiştirip G.Saray'ın fizik kalitesini korudu ve mücadeleyi kaybetmemesini sağladı. Okan hoca, Beşiktaş maçına bu kadro anlayışıyla çıkmadığı ve çift forvetle oynadığı için kesin pişmanlık yaşıyordur. Kadıköy'de ezici bir futbolla ve zengin pozisyon üstünlüğüyle derbiyi kazanmak psikolojik olarak Mourinho'yu ve Fenerbahçeli oyuncuları çıkmaza sokacaktır." (Sabah)
"HER SENE ŞAMPİYON OLUR"
Rıdvan Dilmen: "Galatasaray, bu maça çok kısa bir dönemde çok güçlü bir şekilde hazırlanmış. Galatasaray bu oyun anlayışla Avrupa'da oynasa biz onları çeyrek finalde görmüştük. Galatasaray, topu ayağa indirirse bu kadro ile Türkiye Ligi'nde her sene şampiyon olur."
"OKAN BURUK İMHA ETTİ"
Bülent Timurlenk: "Okan Buruk aylardır süren psikolojik harpte Mourinho'yu bir kez daha imha etti. Yarı finale çıkmak, kazanan taraf için domino etkisi yaratacak gibiydi… Öyle de olacak gibi duruyor...
"ÇATIR ÇATIR OYNADI, KAZANDI"
Sinan Engin: "Ne Fenerbahçe yönetimi, ne Jose Mourinho ne de futbolcular hakemi hiç bahane etmesin. Galatasaray bileğinin hakkıyla çatır çatır oynadı ve kazandı. Farklı galibiyet olabilirdi. Futbolun adaleti Galatasaray'ın galibiyetiydi. Galatasaray, aldığı bu galibiyetle şampiyonluğu hak ettiğini %100 ispat etmiştir. Galatasaray yine toparlandı. Zorlu maçlara çıkacaklar ama moralleri yerinde. Psikolojik olarak da avantajlılar."
"OKAN BURUK DERS VERDİ"
Ali Gültiken: "Okan hoca üç yıldır bütün derbilerin tamamına yakınını çok doğru oynayan bir teknik adam olarak Mourinho'ya da bir kez daha ders verdi. Hem oyun tercihi hem de sistem tercihi olarak bu maçı istediği noktaya getirip galibiyeti aldı."
"ALKIŞLAMAYAN FUTBOLDAN ANLAMIYOR"
Nihat Kahveci: "Evleri mi değiştirdiler benim mi haberim yok. Fenerbahçe, Galatasaray'ın stadında kaybetmiyor. İçeriye geliyor, ligde kupada yeniliyor. İlk yarıdaki Galatasaray'ı alkışlamayan futboldan anlamıyor derim."
"BİR KEZ DAHA KADIKÖY HATIRASI"
Ebru Kılıçoğlu: "Galatasaray soğukkanlılık ve konsantrasyon olarak rakibine göre daha hâkim başlıyor çeyrek final derbisine. Fenerbahçe ise tempolu ama bol pas hatalı bir futbolla rakibine yardımcı oluyor adeta. Nitekim bedelini yenilen iki golle ödüyor (Osimhen 10 ve 27). Goller seyirciyi susturuyor, moral bozukluğunu da ekliyor dengelenmeyen futbollarına. Eklenen sürede Galatasaray maçın başından beri kaybetmediği sakinliğiyle rakibine bir kez daha bir “Kadıköy Hatırası” bırakarak, turu geçen taraf oluyor." (Cumhuriyet)
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