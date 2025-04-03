Galatasaray'dan pastalı derbi kutlaması: 'İyi ki doğdun başkan'
Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkan Galatasaraylı futbolcular, derbinin ardından soyunma odasına pasta bıraktı.
Galatasaraylı futbolcular, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisininin ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a pasta bıraktı.
"İYİ Kİ DOĞDUN BAŞKAN"
Sarı-kırmızılı futbolcular, 2 Nisan tarihinde doğan Ali Koç için "İyi ki doğdun başkan" yazan pastayla fotoğraf verdi.
Derbi sonrası Galatasaraylı futbolcuların bu pastayı soyunma odasında bıraktığı öğrenildi.
Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #pasta #Ali Koç
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