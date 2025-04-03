Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 43 kişi hakkında işlem başlatıldı!
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada taşkınlık çıkaran taraftarlar hakkında işlem başlatıldığı açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide taşkınlık yaparak kurallara uymadıkları tespit edilen 43 kişi hakkında işlem başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ülker Stadı'nda dün oynanan derbide "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"a muhalefet eden kişileri belirledi.
43 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
Toplam 52 bin 152 taraftarın izlediği karşılaşmada 4'ü maç esnasında meşale yakmaktan olmak üzere "yasak alan ihlali", "taşkınlık yapılması" ve "tesislere zarar verilmesi", "küfür ve hakaret içeren tezahürat", "spor alanlarına usulsüz giriş ve usulsüz seyirci temini" ile "yasak madde sokulması" gerekçesiyle 43 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #Derbi
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