İbrahim Hatipoğlu'ndan hakem tepkisi
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
İbrahim Hatipoğlu, Gaziantep FK maçı sonrası konuştu.
"YİNE HAKEM HATASI OLDU"
Maçta hakem hataları olduğunu söyleyen Hatipoğlu, "Fenerbahçe'yi yarışta tutmak için gösterdikleri çabayı, bu kez Gaziantep FK'yı 11 kişi tutmak için gösterdiler. İki sarı karttan, iki kırmızı kart vardı. Dünkü kadar fahiş hakem hatası olmadı ama yine hakem hataları oldu. Umarım hakem hataları biter ve adil, rekabetçi bir ortamda mücadele ederiz" dedi.
"BU SENE ZOR OLACAK!"
Şampiyonluk yarışına değinen Hatipoğlu, "Camia olarak birlik ve beraberlik içerisinde mücadele etmeliyiz. Bu sene zor, 25. şampiyonluk kolay olmayacak. Takımı güçlü hale getirmek ve yarış sonunda 25. şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" sözlerini sarf etti.
YABANCI ORTA HAKEM
"Fenerbahçe gibi derbide yabancı orta hakem istiyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Hatipoğlu, "Yabancı orta hakem talebimiz olmadı ama yabancı VAR hakemi talebimiz oldu. Biz iyi hakemden yanayız. Yabancıdır, hepsi iyidir, adaletlidir gibi açıklama yapmak doğru değil! Biz yabancı veya yerli de olsa, iyi hakemlerin yönetmesini istiyoruz. Bunun için kriterler konulmalı ve standardı yüksek hakemler gelmeli. İyi bir lig var, takımlar önemli transferler yapıyor. Ligin izlenirliği artıyor. Gönül ister ki burada hep iyiler olsun ve dünyada izlenilebilirliğimiz artsın" sözlerini sarf etti.
Son olarak transfer çalışmaları hakkında konuşan Hatipoğlu, "Transfer çalışmaları devam ediyor. Transferleri insanlar değil, Galatasaray Kulübü yapıyor. Yöneticiler olarak aramızda herhangi bir sorun yok" dedi.
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