İbrahim Hatipoğlu'ndan transfer açıklaması: '4 milyon Euro'ya yakın...'

Yayınlanma: 18.09.2024 - 17:44

Güncelleme: 18.09.2024 - 17:44

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Eylül ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda transfer harcamaları ile ilgili açıklama yaptı.

'4 MİLYON EURO'YA YAKIN TASARRUF SAĞLANDI'

Divan Kurulu'nda harcamalarla ilgili eleştiriler üzerine konuşan İbrahim Hatipoğlu "Transferde 6 yabancı, 1 tane 19 yaşında genç bir oyuncu transfer ettik. 34,2 Milyon Euro harcadık ve 4 yıla yayılmış ödemelerle. Ayrılanlardan gelen para 30 Milyon 350 Bin Euro. Kulübe farkı 3,8 Milyon Euro. Mayıs ayı itibariyle 50 Milyon Euro maaş öderken, şu an takımın toplam maaş ücreti 45,9 Milyon Euro'dur. Maaşta 4 Milyon Euro'ya yakın tasarruf sağlandı" dedi.

'YÜKSEK BEDELLE SATIŞA ADAYLAR'

Alınan oyuncuların yüksek bonservis bedellerine satılabileceğini vurgulayan İbrahim Hatipoğlu "Gelenlerin yaş ortalaması 24,7'dir. Bu sene aldığımız oyuncular daha yüksek bedelle satışa ve gelire adaydır. Bu transferin üç tanesini Şampiyonlar Ligi'nden elenmeden yaptık. Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra gidenler oldu ve yerlerine 3 isim aldık" ifadelerini kullandı.

'UEFA AVRUPA LİGİ'NDE FİNAL OYNAYACAĞIZ'

Sarı-kırmızılı takımın hedefleri hakkında konuşan İbrahim Hatipoğlu "Şampiyonlar Ligi'nden elendik, üzüldük ama Avrupa Ligi de bu sene çok önemli. Bu sene 25. kez şampiyon olacağımıza inanıyoruz ve 5. yıldızımızı takacağız. UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gideceğiz ve final oynayacağız" açıklamasını yaptı.

AYKUTALP DERKAN'DAN FENERBAHÇE GÖNDERMESİ

İbrahim Hatipoğlu'nun ardından konuşan Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan "Samanyolu yıldızları değil, gerçek 5. yıldız!" sözleriyle Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.