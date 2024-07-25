Yayınlanma: 25.07.2024 - 12:24

Güncelleme: 25.07.2024 - 12:24

Fenerbahçe’de orta sahaya takviye çalışmaları sürerken İbrahim Sangare ismi gündeme geldi. Deneyimli oyuncu güçlü fiziği ve etkili sağ ayağıyla dikkat çeken Fildişili oyuncu kariyerinde Eredivisie, Ligue 1, Premier Lig gibi önemli liglerde forma giydi. Peki, İbrahim Sangare kimdir? İbrahim Sangare kaç yaşında, nereli?

İBRAHİM SANGARE KİMDİR?

2 Aralık 1997 tarihinde dünyaya gelen Sangare, Futbol kariyerine TP Koumassi altyapısında başladı. 2012-2016 yılları arasında altyapıda forma giyen oyuncu 2015-2016 sezonunda AS Dengule’den Toulouse transfer oldu.

Fransa kariyerinde Ligue 1’de 78 maçta süre alan oyuncu 2 gol ve 5 asistlik katkı verdi. Gösterdiği başarılı performansın ardından Fransa’dan Hollanda’nın yolunu tutan Fildişili oyuncu 7 milyon Euro bonservis bedeliyle PSV Eindhoven’e transfer oldu.

Hollanda Ligi’nde oynadığı 89 karşılaşmada 7.170 dakika sahada kalan oyuncu 89 maçta 9 gol ve 5 asistlik katkı verdi.

2023-2024 sezonunda PSV Eindhoven takımından 35 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiliz ekibi Nottingham’a transfer oldu.

Premier Lig’de 17 maçta süre alan oyuncu gol veya asist katkısı veremedi.