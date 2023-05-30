İbrahim Usta hayatını kaybetti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski başkan vekili İbrahim Usta yaşamını yitirdi. TFF, İbrahim Usta için başsağlığı mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski başkan vekili ve Arsinspor’un eski başkanı İbrahim Usta, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, tedavi için gittiği yurtdışından dönerken uçakta geçirdiği rahatsızlık sonucu İbrahim Usta'nın yaşamını yitirdiği öğrenildi.
TFF, İbrahim Usta için başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Türkiye Futbol Federasyonu eski başkan vekili, yerel lig kulüplerinden Arsinspor'un eski başkanı İbrahim Usta'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum İbrahim Usta'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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