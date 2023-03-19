İbrahim Üzülmez'den sert tepki: 'Kaybetmemizi isteyen, bir hafta daha bekleyecek'

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 17:20

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 17:20

Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Manisa FK'yi 1-0'lık skorla mağlup eden Eyüpspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, kendileri adına zor bir müsabakayı geride bıraktıklarını belirterek, dersini iyi çalışan, önde baskı yapan bir takıma karşı oynadıklarını belirtti.

İç sahada Altay'a mağlup olduklarını hatırlatan Üzülmez, "Geçen hafta iç saha mağlubiyetimizin ardından kazanmak istediğimiz bir maçtı. İlk yarıda gördüğümüz baskılarda hatalar yaptık, toplar kaybettik. Hücuma çıkarken yaptığımız basit hatalarla istediğimiz bir oyun oynayamadık. İkinci yarı ise uyarılarım ve aldığımız önlemlerle kontrolü ele alan daha iyi bir takım olduk. Bu süreç içinde golü de bulduk. Daha sonra skoru koruma iç güdüsü ile oyuncularım biraz daha defansif oynadı. Manisa, kolay bir deplasman değil, burada rakibimize 'net' diyebileceğimiz bir pozisyon vermedik." ifadelerini kullandı.

"TAKIMIN BAŞINA GEÇMEK İSTEYEN BİR AĞABEY VAR"

Üzülmez, kazandıkları için mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen hafta iç sahada kaybettikten sonra bu hafta da kaybetmemizi bekleyen, hatta başkanımızın ofisine gidip de teknik olarak takımın başına geçmek isteyen bir ağabeyimiz var. O ağabeye buradan selamlarımı gönderiyorum. Bugün kazandık, biraz daha bekleyecek. Eyüpspor, büyük bir camia, her maçı kazanmak isteyecektir. Kaybettiğimiz zaman yer yerinden oynuyor, kazandığı zaman normal karşılanıyor. Bizim işimiz diğer teknik adamlara göre daha zor. Biz başarılıyız, biraz gerçekçi olmak lazım. Bu takımı idare edebilecek 2-3 teknik adamdan birisiyim. Şu ana kadar mütevazı bir şekilde yolumuza devam ettik ancak mütevazı olmayacağım. Evet, geri planı egosu yüksek oyuncularla çalışıyorum. Buradaki 5 aylık süreç içinde 2 yıllık tecrübe kazandım. Kolay değil, buraya kadar iyi geldik ve iyi puan kazandık. Allah nasip ederse pes etmeden yolumuza devam edeceğiz ve bu takım şampiyon olacak. Hep mütevazı açıklamalar yapmayacağım."