Mauro Icardi'den şampiyonluk sonrası paylaşım: 'Bu 4 yıl boyunca her şeyi duydum'

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, 33. hafta mücadelesinde Antalyaspor'la oynadığı maçta aldığı galibiyetle üst üste dördüncü şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-kırmızılı takımın yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından şampiyonlukla ilgili bir paylaşım yaptı.

Arjantinli yıldız paylaşımında, "Üst üste 4 yıl… ve bunlar sadece şampiyonluklardan ibaret değildi. Bu 4 yıl boyunca her şeyi duydum. Kimi zaman kilo aldığımı, kimi zaman zayıf olduğumu söylediler. Bitmiş olduğumu, sakat olduğumu, formsuz olduğumu ya da artık aynı kişi olmadığımı söylediler. Belki haklıdırlar ama rakamlar ve istatistikler her şeyi açıkça ortaya koyuyor. Gelin bir göz atalım. Her gün yeni bir bahane, yeni bir manşet; satmak ve itibarsızlaştırmak için yeni bir yalan ama zaman, her şeyi ve herkesi yerine oturtur" ifadelerini yer verdi.

Icardi sözlerine şöyle devam etti:

"İşler kızıştığında, baskı ortaya çıktığında ve gerçekten sorumluluk almak gerektiğinde sadece birkaç kişi tarihi değiştirme kapasitesine sahiptir. Bir kez daha, ‘yapamaz’ denilen şey şampiyonluğa dönüştü. Bir kez daha, dahi lambayı ovuşturuyor ve takımın ona en çok ihtiyaç duyduğu anda ortaya çıkıyor."

Taraftarlara verdikleri destek için teşekkür eden Icardi, "Her şeyden önce teşekkürler size, herkese değil; bana inanmayı, tezahürat yapmayı, destek olmayı ve en zor anlarda bile beni savunmayı asla bırakmayanlara. Bu 4 yıl boyunca bana verdiğiniz sevgi, uydurulan tüm yalanlardan daha değerliydi" açıklamasında bulundu.

Yıldız futbolcu sözlerini şöyle tamamladı:

"Yepyeni bir neslin sevgisi kelimelerle anlatılamaz ve en büyüklerin saygısı ile hayranlığı da hediye edilmez… kazanılır; gerçektir ve samimidir. Tarihimize bir kupa daha. Çünkü her zaman söylediğim gibi: 'Galatasaray zaten büyük ama biz onu daha da büyük yapacağız.'"

Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauro Icardi, bu sezon 46 maçta süre alırken 16 gol ve 3 asist kaydetti.