Icardi ile Djiku arasındaki pozisyon penaltı mıydı? Eski hakemler ve yorumcular değerlendirdi!

Yayınlanma: 25.12.2023 - 09:38

Güncelleme: 25.12.2023 - 09:38

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maça tartışmalı pozisyonlar damga vurdu. Özellikle Galatasaray'ın 22. dakikada Icardi ile beklediği penaltı ile ilgili eski hakem ve yorumcular dikkat çeken sözler sarfetti.

22. dakikada Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyona yapılan yorumlar şu şekilde:

Fırat Aydınus: "Maçın konuşulan tek majör pozisyonu. Biz maçı izlerken de gelen 3 farklı açıyı gördük. Bu 3 açıya göre yorum yapacağız. Üzerine basa basa söylüyorum. Başka bir görüntü çıkarsa yorum değişebilir. Top oyunda, pozisyon ceza sahası içerisinde. Icardi, Djiku'nun formasını çekiyor. Akabinde Djiku'nun savurduğu şiddetli bir kolu var. Bu açılara göre Icardi'nin kafa yüz kısmına geliyor. Teknik anlamda bu pozisyonda Fenerbahçe'nin lehine faul ve Djiku'nun yaptığı şiddetli eylemden kırmızı kart veya top oyunda olduğu için bu ikili mücadele herhangi bir faulü gerektirmiyor, mücadele diyebilir. Djiku'nun yaptığı eylem kırmızı kart ve penaltı ama bu açılara göre diyorum, üzerine basa basa... İki karardan biri; ya eylemin öncesinde Icardi faul yaptı deyip faul diyecek veya Djiku'nun yaptığı eylem kırmızı ve penaltı gerektirecek. Sadece VAR'ın elinde bu açılar varsa hakeme net kanıt sunamadığı için çağırmamıştır."

"PENALTI VERİLMELİYDİ"

Rıdvan Dilmen: "Gördüğümüz açıdan tartışmasız penaltı. En son giderken tokat atıyor. VAR hakemi çağırsa 5 saniye bakar penaltıyı verirdi. Verilmemesi, çağrılmaması mümkün olmayan bir penaltı."

Erman Toroğlu: "Bir sol eli şöyle geliyor, sağ eli böyle geliyor. Yani ikili mücadele, itme kakma... Bu görüntü bana bir şey vermiyor. İkisi de birbirini çekiyor, itiyor. Djiku'nun bir hareketi var ama geliyor mu, gelmiyor mu? Bu açıdan penaltı diyen adam varsa... Bilmiyorum."

"NET PENALTI VE KIRMIZI KART"

Ahmet Çakar: "Djiku'nun Icardi'ye top oyundayken yumruk-tokat karışımı hareketin karşılığı net bir penaltı ve kırmızı kart olmalıydı. Fenerbahçe hakemle aldığı 1 puana şükretmeli…"

Deniz Çoban: "Maç 26 kameradan çekildi, 10 kamera pozisyonu yakaladı. Maçın hakemi topu takip ediyor. Djiku sağ kolunu savuruyor ama Icardi'nin kafasına geldiğini düşünmüyorum. Sağ kol değil ama sol kol, Icardi'nin yüzüne geliyor. Şiddetini görsem, kırmızı kart belki diyebilirdim ama onu göremiyorum. Penaltı ve sarı kart olmalıydı. Icardi yüzüne darbe aldıktan sonra yüzünü tutarak düşüyor. Hakem için çok ölü bir noktada. Hakemi suçlayamam. VAR 52 saniye kontrol etmiş pozisyonu. 10 kameraya bakmışlardır, hakemi ikna edecek açı bulamadıkları için çağırmamışlardır. Türkiye'de bu tip pozisyonlar oldu, hakemi çağırmamanın daha doğru olduğunu söylediler. VAR bu 26 kameraya bağımsız erişme hakkı var. Yayıncı kuruluş yönetmenine bağlı kalmak zorunda değiller. Bizim izlediğimiz bütün açılar VAR'a ulaştı ve onların da izlediği kesin." (beIN Trio)

"DEVAM KARARINA SAYGILIYIM"



Bülent Yıldırım: "Bu şanssız bir pozisyon. Hakemi savunmak falan değil. Icardi'nin Djiku'ya müdahalesi yok. Hücum faul görmüyorum. Sağ kol, Icardi'nin vücudunu sıyırıyor, temas yok. Kale arkasından görüyoruz ki, Djiku sol koluyla rakibinin yüzüne temas ediyor. Bu kontrolsüz bir hareket, penaltı olması gerekir. VAR'ın sağlıklı sunabileceği kanıt yok. Talihsiz bir pozisyon."

Bahattin Duran: "Bence burada hislerime göre temas var. Ama hislerime göre karar veremem. UEFA, bu görüntülerin çok net bir kanıt olmadığını söylerdi. VAR'ın karışmamasını tavsiye ederdi. Devam kararına saygı duyuyorum ve devam kararına doğru diyorum. Ancak hislerime göre bir temas var."

"BOKS! PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "İlk yarı çok net bir penaltı pozisyonu demeyeceğim, penaltı vardı. Yumruk vardı. Boks ringlerinde olacak şekilde! Yumruk atıldı. Bunu biz uzak bir açıdan gördük aslında. Yayıncıyı da eleştireceğim. Bu görüntüyü net olarak çekememek, dünyanın seyrettiği bir derbi. Kamera sayısının azlığını yayıncı da düşünmeli. İnsanlar pozisyonu net göremedi. Bu kadar önemli maçta bunu göstermemek... Bu penaltıyı vermemek. VAR hakemine de TFF gerekli şeyi yapacaktır. Bunu görememek, verememek üzücü. Hakeme bağlamak istemiyorum. Biz de full yeterli bir oyun ortaya koymadık. İlk yarı net penaltı var. Sacha Boey'in kartında da rakibin darbesi var. Yumruk sallayan oyuncu aynı kartı görüyor. Komik bunlar. Dediğim gibi çok doyuramadık insanları futbola. Teknik adam olarak özür diliyorum. Burada kazanmak çok önemliydi. İki takım da kaybetmemenin değerli olduğunu düşündü."

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Rakip takımın hocası 'Bir tane yüzde yüz penaltımız verilmedi' diyor. Biz baktık penaltıyla hiçbir alakası yok."