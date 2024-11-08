Icardi sakatlandı mı? Icardi sezonu mu kapattı? Icardi neden sakatlandı?
Galatasaray'ın başarılı forveti Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlanmıştı ve oyundan sedye ile çıkmak zorunda kaldı. Peki, Icardi sakatlandı mı? Icardi sezonu mu kapattı? Icardi neden sakatlandı?
Galatasaraylı futbolseverler ise Mauro Icardi'nin son durumunu merak ediyor. Kulüpten yapılan açıklama sonrasında, Icardi'nin sakatlık raporu ve dönüş süresi belli oldu. Peki, Icardi sakatlandı mı? Icardi sezonu mu kapattı? Icardi neden sakatlandı?
ICARDI SAKATLANDI MI?
Galatasaray'ın Icardi ile ilgili açıklaması şu bilgilere yer verildi;
"UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi’nin sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır."
ICARDI SEZONU MU KAPATTI?
Sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarıyla ilgili geri dönüş süresi belli oldu. Tıp raporlarına göre, spor ile uğraşan bireylerin tekrar bu aktivitelere geri dönüş süresi 7-9 ayı bulabilen bir süreç olarak belirtiliyor.
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