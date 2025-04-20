Icardi'den Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım!

Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'a takılmasının ardından Mauro Icardi flaş paylaşımlarda bulundu.

Icardi'den Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.04.2025 - 22:36

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, 90+4'te yediği golle Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki puan farkı 5 oldu.

Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan ve hazırlıklarını Arjantin'de sürdüren Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe maçının ardından flaş paylaşımlarda bulundu.

Icardi, geçen sezon Florya Metin Oktay Tesisleri'nde üzerinde Ali Koç yazan Galatasaray formasıyla poz verdiği fotoğrafı paylaştı.


Etiketler: #Icardi #fenerbahçe #galatasaray

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