Yasal işlem başlatıldığı iddia edilmişti: Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması!

Yayınlanma: 14.11.2024 - 16:39

Güncelleme: 14.11.2024 - 16:47

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin ülkesi Arjantin'de 'Kadına şiddet' suçundan yasal işlem başatıldığı hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin’deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin’deki evinde istirahat etmektedir.



Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur.



Galatasaray Spor… pic.twitter.com/NKeUq21FeW — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 14, 2024

NE OLMUŞTU?

İspanyol basınından AS'ın aktardığı habere göre; Mauro Icardi'nin ayrılık aşamasında olduğu Wanda Nara ile yaşadığı tartışma sonrası Icardi hakkında 'Kadına şiddet' suçlamasıyla yasal işlem başlatıldığı öne sürülmüştü.