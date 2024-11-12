Nasıl yürüyebiliyor? Kulüp doktoru Yener İnce, Mauro Icardi'nin durumunu açıkladı!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından sakatlığına rağmen sahaya inen Mauro Icardi'nin görüntüsü gündem olmuştu. Kulüp doktoru Yener İnce, konuya açıklık getirdi.
Tottenham maçında sakatlanan ve çapraz bağlarının koptuğu açıklanan Mauro Icardi, Galatasaray'ın son oynadığı Samsunspor maçı sonrasında sahaya indi, tribünlere kadar giderek üçlü çektirdi.
Bu durum, gerek kamuoyunda gerekse sosyal medyada büyük tartışma konusu oldu. Arjantinli futbolcunun bu ciddi sakatlık sonrasında nasıl yürüdüğü, nasıl triubünlere gittiği en çok merak edilenler arasında yer aldı.
"CEHALET KÖTÜ ŞEY"
Milliyet'in haberine göre, Icardi'ye yönelik eleştirileri değerlendiren Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, "Cehalet kötü şey. Neymiş futbolcunun çağraz bağları kopunca yürüyemezmiş! Türkiye'de en fazla çapraz bağ ameliyatı yapan doktorum. Neden yürüyemesin? Çapraz bağı kopmasına rağmen maçı tamamlayan futbolcular var. Ibrahimovic 67 dakika bu şekilde sahada kaldı. Çapraz bağın yürümekle bir ilgisi bulunmuyor" ifadesini kullandı.
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