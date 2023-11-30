Icardi'nin golü iptal edilmişti... 'Yarı otomatik ofsayt sistemi'ne tepki!

Yayınlanma: 30.11.2023 - 11:24

Güncelleme: 30.11.2023 - 11:24

Galatasaray, Manchester United maçında 2-2'yi buldu ama ofsayt bayrağı havaya kalktı.

Sarı-kırmızılı takımın yıldızı Icardi 43. dakikada topu ağlara gönderdi.

Yardımcı hakem Icardi'nin kaydettiği golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı. Sarı-kırmızılı takımın oyuncuları bu karara tepki gösterdi.

Mücadelede takımlar sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Maç sonu Okan Buruk, hakem kararlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama yaptı.

18 KAMERA KAYDA ALIYOR

Bu sezon hayata geçirilen yarı otomatik ofsayt sisteminde, gol pozisyonuna giren oyuncuyu 18 farklı açıdan 18 kamera kayda alıyor. Hakemler ofsayt olarak kabul edilen 29 farklı vücut hareketini tespit edip son kararı veriyor. Sistem ilk kez 2022 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda uygulanmıştı.



"BU SİSTEMİ BAYERN'İN ATTIĞI GOLDE GÖREMEDİK"

Icardi'nin mücadelenin ilk yarısında attığı golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesiyle ilgili konuşan Okan Buruk, şu sözleri kullandı:

"Bu otomatik ofsayt sistemini Bayern Münih'in attığı golde göremedik. Orada çalıştı mı, çalışmadı mı? Hakem 2 kere oyunu başlatmadı. Televizyondan verilmedi. Orada soru işaretleri vardı. Bugün de ikisini de söyleyebilir. Telefondan baktım net bir şey yok. Bu tür görüntülerde golün verilmesi taraftarıyım. Ben anlamadım. İlerde bununla ilgili de bir düzenleme olacak. Olumlu ya da olumsuz yarım santimetre. Bayern maçında hakem ofsayt kaldırmasına rağmen gol verildi. Bu konuda biraz şanssızız aslında."