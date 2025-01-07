Yunus Akgün paylaşımı yapılmıştı: Fenerbahçe taraftarından UEFA'ya tepki!
UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabının Yunus Akgün paylaşımına Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi. Sarı-lacivertlilerin tepkisinin ardından UEFA'dan En-Nesyri paylaşımı yapıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin sosyal medya hesabı dün 13:30 sularında Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün'ü paylaştı.
UEFA'dan yapılan Yunus Akgün paylaşımına "Yenilmez ve Türkiye Süper Ligi'nin zirvesinde" notu düşüldü.
???? Undefeated and top of the Turkish Super League ??#UEL pic.twitter.com/ki4tmJyIGi— UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 6, 2025
FENERBAHÇE TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ
Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar söz konusu paylaşıma tepki gösterdi. Sarı-lacivertli futbolseverlerin, gönderinin altına yüzlerce yorum bıraktığı görüldü
UEFA, Fenerbahçeli taraftarların tepkilerinden yaklaşık 1 saat 30 dakika sonra bu kez Youssef En-Nesyri paylaşımı yaptı.
????#UEL pic.twitter.com/Hh35KGC5Sh— UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 6, 2025
Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #yunus akgün #uefa avrupa ligi
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