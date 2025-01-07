Yunus Akgün paylaşımı yapılmıştı: Fenerbahçe taraftarından UEFA'ya tepki!

UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabının Yunus Akgün paylaşımına Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi. Sarı-lacivertlilerin tepkisinin ardından UEFA'dan En-Nesyri paylaşımı yapıldı.

Yunus Akgün paylaşımı yapılmıştı: Fenerbahçe taraftarından UEFA'ya tepki!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2025 - 10:25

UEFA Avrupa Ligi'nin sosyal medya hesabı dün 13:30 sularında Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün'ü paylaştı.

UEFA'dan yapılan Yunus Akgün paylaşımına "Yenilmez ve Türkiye Süper Ligi'nin zirvesinde" notu düşüldü.


FENERBAHÇE TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar söz konusu paylaşıma tepki gösterdi. Sarı-lacivertli futbolseverlerin, gönderinin altına yüzlerce yorum bıraktığı görüldü

UEFA, Fenerbahçeli taraftarların tepkilerinden yaklaşık 1 saat 30 dakika sonra bu kez Youssef En-Nesyri paylaşımı yaptı.

 


Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #yunus akgün #uefa avrupa ligi

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