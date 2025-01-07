Yunus Akgün paylaşımı yapılmıştı: Fenerbahçe taraftarından UEFA'ya tepki!

Yayınlanma: 07.01.2025 - 10:25

Güncelleme: 07.01.2025 - 10:25

UEFA Avrupa Ligi'nin sosyal medya hesabı dün 13:30 sularında Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün'ü paylaştı.

UEFA'dan yapılan Yunus Akgün paylaşımına "Yenilmez ve Türkiye Süper Ligi'nin zirvesinde" notu düşüldü.





???? Undefeated and top of the Turkish Super League ??#UEL pic.twitter.com/ki4tmJyIGi — UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 6, 2025

FENERBAHÇE TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar söz konusu paylaşıma tepki gösterdi. Sarı-lacivertli futbolseverlerin, gönderinin altına yüzlerce yorum bıraktığı görüldü

UEFA, Fenerbahçeli taraftarların tepkilerinden yaklaşık 1 saat 30 dakika sonra bu kez Youssef En-Nesyri paylaşımı yaptı.