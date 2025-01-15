İddialara yanıt verdi: İbrahim Hatipoğlu'ndan Mauro Icardi açıklaması!

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, çapraz bağ sakatlığı geçiren Mauro Icardi hakkında gelen eleştirilere yanıt verdi.

İddialara yanıt verdi: İbrahim Hatipoğlu'ndan Mauro Icardi açıklaması!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2025 - 17:07

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgili açıklama yaptı.

Divan kurulunda konuşan Hatipoğlu, "Turcan Bolayır'a cevap vermek adına, oyuncumuz Icardi ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Kendisi başarılı bir operasyon geçirdi. Süreç, Yener Hocamızın kontrolünde devam ediyor. Şu an Arjantin'de evinde, rehabilitasyon dönemini tamamlamaya çalışıyor. İlk fırsatta buraya dönecek. Dubai'de olduğu bilgisi doğru değil" ifadelerini kullandı.

TURCAN BOLAYIR NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır, Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "Icardi sempatik, yakışıklı, iyi. Güzel bir futbolcu. Ben anlamadım. Zor bir ameliyat geçirdi diyelim. Ben kalça kırığı ameliyatında 7 ay yerimden kalkamadım. Bu kadar zor bir ameliyat sonrası hala Buenos Aires'te mi? Yeni partneriyle Dubai'ye gitmiş. Sen kimin paralarını yiyorsun! Milyonlarca euro parayı cebe attı, hanımıyla da arası bozuk beni ilgilendirmez, sen geri İstanbul'a geleceksin, Yener İnce'nin ve yönetiminin kontrolüne gireceksin. Hastaneyse burada gırla hastane var. Galatasaray'a bağlı bir futbolcudur. İşi bittiyse, ameliyatını olur, rejenere olur burada. Hastanelerimizde neler var. Paran da bol, istediğin hastaneye gidersin. Yeni partneriyle Dubai'de, oh. Güzel yavrum, bol bol hurma ye geliştir kendini" demişti.

Galatasaray'da bu sezon sakatlığından önce 14 maçta sahaya çıkan Arjantinli golcü 6 gol attı ve 2 asist yaptı.


Etiketler: #mauro icardi #galatasaray #İbrahim Hatipoğlu

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