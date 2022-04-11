İdman sırasında teknesi batan Tunuslu milli yelkenci yaşamını yitirdi
Tunus yelken takımında yer alan milli sporcu Aye Kazkaz, idmanda teknesinin batması sonucu yaşamını yitirdi.
Tunus yelken takımında yer alan milli kadın sporcu Aye Kazkaz, idman sırasında teknesinin batması sonucu yaşamını yitirdi.
Tunus Gençlik ve Spor Bakanlığının sosyal medya hesabında yayımlanan yazılı açıklamada, Tunus yelken takımı sporcusu Aye Kazkaz’ın, ablası Sarah Kazkaz ile yaptıkları antrenman sırasında şiddetli rüzgardan dolayı teknelerinin batması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Geçen yıl düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyatları’na katılan 16 yaşındaki milli sporcu, takımın en genç sporcusu unvanını almıştı.
Açıklamada, çiftler yelken yarışmasında ülkesini temsil eden milli sporcunun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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