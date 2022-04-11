Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, ringe adım atıyor
Fenerbahçe'de de forma giyen Dirk Kuyt, futbolculuk kariyerinin sonrasında yeni bir rekabete atılıyor. Hollandalı Dirk Kuyt, Hit It adlı bir etkinlik için ringe çıkacak.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Dirk Kuyt, ringe adım atmaya hazırlanıyor. Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Kuyt ekim ayında Rotterdam'da plananlanan Hit It adlı özel bir etkinlikte boy gösterecek.
"GERİLİMİ VE MAÇ KAZANMA MÜCADELESİNİ ÖZLÜYORUM"
Konuyla ilgili bir video mesaj paylaşan eski futbolcu, "Eski bir futbolcu olarak stadyumda olmanın nasıl bir şey olduğunu bilirim. Futbolu bırakalı yaklaşık dört yıl oldu. Ve tabii ki o gerilimi ve maç kazanma mücadelesini özlüyorum. Oldukça fazla spor dalında deneme yaptım. Tenis, padel ve fitness gibi... Ama ringe girmek benim için yeni bir deneyim olacak. Bu yüzden başka bir ünlüye karşı bu rekabete girmeyi çok isterim. Bundan böyle daha sıkı antrenman yapacağım" dedi.
Şu anda futbol analisti olarak çalışan 41 yaşındaki Kuyt'ın rakibinin kim olacağı henüz bilinmiyor.
Dirk Kuyt İngiltere, Hollanda ve Türkiye'de top koşturduktan sonra sonra 2018'de emekliye ayrıldı.
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