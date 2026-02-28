IFAB resmen onayladı! Yeni kural Dünya Kupası'nda uygulanacak

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'yla birlikte VAR'da yeni bir dönem başlayacak. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, VAR'ın müdahale ettiği alanların artmasını yönelik kural değişikliğini onayladı.

VAR'DA DEĞİŞİKLİK

BBC'de yer alan habere göre IFAB, Galler'de bugün gerçekleştirdiği yıllık genel kurul toplantısında VAR ve diğer kural değişiklikleriyle ilgili tekliflere onay verdi. VAR, 1 Haziran'dan itibaren korner ve ikinci sarı kartlara müdahale edebilecek. Ek olarak sarı kartın yanlış takıma verildiği durumlarda da VAR devreye girebilecek.

IFAB'ın bugün gerçekleştirdiği toplantıda sunulan tekliflerden bir diğerinin kale vuruşu, taç atışı ve oyuncu değişikliklerindeki zaman kaybının önlenmesine yönelik olduğu belirtildi. Kalecilerin topu ellerinde tuttuklarında hakemlerin uyguladığı 8 saniye kuralının bu durumlarda da kullanılacağı ifade edildi.

Oyuncu değişiklikleri sırasında kenara gelen futbolcunun 10 saniye içinde sahayı terk etmesinin gerekeceği ve sürenin aşılması durumunda değişiklik yapan takımın en az 1 dakika boyunca eksik oynayacağı aktarıldı. Sakatlanarak kenara gelen futbolcuların ise oyuna girmek için en az 1 dakika beklemek zorunda kalacağı belirtildi.

Toplantıda ayrıca FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger'in sunduğu ofsayt kuralının denemelerine başlanacağı ve bariz gol şansı kuralının kapsamının genişleyeceği kaydedildi.

Yapılan değişikliklerin 2026 FIFA Dünya Kupası'yla uygulanmaya başlanacağı ve 2026/27 sezonunda geçerli olacağı ifade edildi.