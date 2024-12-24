IFFHS açıkladı: 2024'ün en iyilerinde Vincenzo Montella sürprizi!

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) 2024'ün en iyi milli takım teknik direktörlerini açıkladı. IFFHS'nin listesinde A Milli Takım'ın çalıştırıcısı Vincenzo Montella da yer aldı.

İşte 2024 yılının en iyi 10 milli takım teknik direktörü: