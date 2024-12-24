IFFHS açıkladı: 2024'ün en iyilerinde Vincenzo Montella sürprizi!
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) hazırladığı 2024'ün en iyi milli takım teknik direktörleri listesinde Vincenzo Montella da yer aldı.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) 2024'ün en iyi milli takım teknik direktörlerini açıkladı. IFFHS'nin listesinde A Milli Takım'ın çalıştırıcısı Vincenzo Montella da yer aldı.
İşte 2024 yılının en iyi 10 milli takım teknik direktörü:
1- Luis de la Fuente (İspanya): 274 puan
2. Lionel Scaloni (Arjantin): 148 puan
3- Didier Deschamps (Fransa): 35 puan
4- Gareth Southgate (İngiltere): 26 puan
5- Emerse Fae (Fildişi Sahili): 18 puan
6- Julian Nagelsmann (Almanya): 17 puan
7- Nestor Lorenzo (Kolombiya): 14 puan
8- Vincenzo Montella (Türkiye): 8 puan
9- Willy Sagnol (Gürcistan): 6 puan
10- Marcelo Bielsa (Uruguay): 5 puan
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