IFFHS açıkladı: 2024'ün en iyilerinde Vincenzo Montella sürprizi!

IFFHS açıkladı: 2024'ün en iyilerinde Vincenzo Montella sürprizi!

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) hazırladığı 2024'ün en iyi milli takım teknik direktörleri listesinde Vincenzo Montella da yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2024 Salı, 09:55
IFFHS açıkladı: 2024'ün en iyilerinde Vincenzo Montella sürprizi!

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) 2024'ün en iyi milli takım teknik direktörlerini açıkladı. IFFHS'nin listesinde A Milli Takım'ın çalıştırıcısı Vincenzo Montella da yer aldı. 

İşte 2024 yılının en iyi 10 milli takım teknik direktörü:

IFFHS açıkladı: 2024'ün en iyilerinde Vincenzo Montella sürprizi!

1- Luis de la Fuente (İspanya): 274 puan

IFFHS açıkladı: 2024'ün en iyilerinde Vincenzo Montella sürprizi!

2. Lionel Scaloni (Arjantin): 148 puan

IFFHS açıkladı: 2024'ün en iyilerinde Vincenzo Montella sürprizi!

3- Didier Deschamps (Fransa): 35 puan

IFFHS açıkladı: 2024'ün en iyilerinde Vincenzo Montella sürprizi!

4- Gareth Southgate (İngiltere): 26 puan 

IFFHS açıkladı: 2024'ün en iyilerinde Vincenzo Montella sürprizi!

5- Emerse Fae (Fildişi Sahili): 18 puan

IFFHS açıkladı: 2024'ün en iyilerinde Vincenzo Montella sürprizi!

6- Julian Nagelsmann (Almanya): 17 puan

IFFHS açıkladı: 2024'ün en iyilerinde Vincenzo Montella sürprizi!

7- Nestor Lorenzo (Kolombiya): 14 puan

IFFHS açıkladı: 2024'ün en iyilerinde Vincenzo Montella sürprizi!

8- Vincenzo Montella (Türkiye): 8 puan

IFFHS açıkladı: 2024'ün en iyilerinde Vincenzo Montella sürprizi!

9- Willy Sagnol (Gürcistan): 6 puan

IFFHS açıkladı: 2024'ün en iyilerinde Vincenzo Montella sürprizi!

10- Marcelo Bielsa (Uruguay): 5 puan

A Milli Takım Vincenzo Montella Teknik Direktör

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