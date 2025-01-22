Iga Swiatek Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı: Rakibi belli oldu!

Polonyalı raket Iga Swiatek, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın çeyrek finalinde karşılaştığı ABD'li tenisçi Emma Navarro'yu 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Iga Swiatek Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı: Rakibi belli oldu!
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AA
Yayınlanma: 22.01.2025 - 14:26

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Polonyalı Iga Swiatek, yarı finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gün sabah seansında çeyrek final maçlarına devam edildi.

Beş kez grand slam şampiyonu tek kadınların 2 numaralı seribaşı Swiatek, ABD'li Emma Navarro'yu (8 numaralı seribaşı) 1 saat 29 dakika süren karşılaşmada 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

RAKİBİ BELLİ OLDU

ABD'li 19 numaralı seribaşı Madison Keys ise Ukraynalı rakibi Elina Svitolina'yı (28) 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Swiatek ile Keys, yarı finalde karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #iga swiatek #Madison Keys #Avustralya Açık

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