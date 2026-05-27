Iga Swiatek Fransa Açık'ta üçüncü tura yükseldi!

27.05.2026 17:13:00
Polonyalı raket Iga Swiatek, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) üçüncü tura çıktı.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 4. gününde 4 kez Fransa Açık şampiyonu Iga Swiatek, Çek Sara Bejlek'i 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Ukraynalı Elina Svitolina (7), İspanyol Kaitlin Quevedo'yu 6-0 ve 6-4 biten setlerle 2-0 yendi.

BELINDA BENCIC ÜÇÜNCÜ TURDA

Kadınlarda İsviçreli Belinda Bencic (11) ve Viktorija Golubic, Alman Tamara Korpatsch ve ABD'li Peyton Stearns de rakiplerini eleyerek üçüncü tura kaldı.

Tek erkeklerde ise Rus Karen Khachanov, Arjantinli Marco Trungelliti karşısında 3-1 (7-6, 5-7, 6-1, 7-6) galip geldi.

Erkeklerde Arjantinli Thiago Agustin Tirante ve Hollandalı Jesper De Jong da üst tura çıktı.

