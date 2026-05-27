Fransa Açık'ta Jannik Sinner ikinci tura çıktı

27.05.2026 09:11:00
Fransa Açık'ta (Roland Garros), tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner, ikinci tura çıktı.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner, ikinci tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın üçüncü gününde dünya klasmanının 1 numarası İtalyan tenisçi Sinner, turnuvaya özel davetle katılan Fransız Clement Tabur ile karşılaştı.

Turnuvadaki ilk şampiyonluğunu kovalayan Sinner, rakibini 6-1, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek adını ikinci tura yazdırdı.

SON ŞAMPİYON GAUFF RAHAT TUR ATLADI

Fransa Açık'ta son tek kadınlar şampiyonu ABD'li Coco Gauff (4), vatandaşı Taylor Townsend'i 6-4 ve 6-0'lık setlerle turnuva dışında bıraktı.

5 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula ise Avustralyalı Kimberly Birrell'e 6-1, 3-6 ve 3-6'lık setlerle 2-1 yenilerek turnuvaya ilk turda veda etti.

Zeynep Sönmez'in Roland Garros'taki rakibi belli oldu
Zeynep Sönmez'in Roland Garros'taki rakibi belli oldu Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Roland Garros'taki ilk turunda Daria Kasatkina ile eşleşti
Zeynep Sönmez'den Roland Garros'a erken veda
Zeynep Sönmez'den Roland Garros'a erken veda Zeynep Sönmez, Roland Garros ilk turunda Daria Kasatkina'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta çiftlerde ikinci tura çıktı!
Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta çiftlerde ikinci tura çıktı! Zeynep Sönmez ile Alman raket Tatjana Maria, Fransa Açık'ta (Roland Garros) çiftlerde ikinci tura yükseldi.