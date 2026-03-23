Iga Swiatek'ten antrenör kararı: 18 aydır çalışıyordu...

23.03.2026 21:36:00
Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, Ekim 2024'ten bu yana çalıştığı antrenörü Wim Fissette ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, 18 aydır birlikte çalıştığı antrenörü Wim Fissette ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Dünya klasmanının 3 numarası Swiatek, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Antrenörüm Wim Fissette ile aylarca süren çalışmamızın ardından farklı bir yola gitmeye karar verdim. Zorluklarla ve birçok önemli deneyimle dolu yoğun bir zamandı. Desteği, tecrübesi ve birlikte başardığımız her şey için, buna spordaki en büyük hayallerimden biri de dahil, minnettarım" ifadelerini kullandı.

Image

3 TURNUVA KAZANMIŞTI

24 yaşındaki Swiatek, Fissette ile çalıştığı Ekim 2024'ten bu yana Wimbledon, Cincinnati Açık ve Kore Açık'ı kazandı.

Polonyalı tenisçi, geçen hafta Miami Açık ikinci turunda dünya 50 numarası vatandaşı Magda Linette'ye 6-1, 5-7 ve 3-6'lık setlerle 2-1 yenilmişti.

Romanya U21 Takımı'nın eski teknik direktörü Daniel Pancu, Alanyaspor forması giyen 22 yaşındaki futbolcu Ümit Akdağ hakkındaki transferi iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında kendi evinde ağırladığı ÇİMSA ÇBK Mersin'i 73-62 mağlup ederek seride 1-0 öne geçen ekip oldu.
Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, Liverpool maçında parmağı ciddi şekilde yaralanan Noa Lang hakkında açıklamalarda bulundu.