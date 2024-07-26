Iğdır FK, Alp Arda'yı kiraladı!
Iğdır FK, İstanbulspor'da forma giyen kaleci Alp Arda'yı kiraladı.
Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, İstanbulspor'da forma giyen 29 yaşındaki kaleci Alp Arda ile 1 yıllık anlaştı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Trendyol 1. Lig takımlarından İstanbulspor forması giyen Alp Arda ile kiralık transferi için 1 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Alpa Arda'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz" denildi.
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