Iğdır FK, Alp Arda'yı kiraladı!

Iğdır FK, İstanbulspor'da forma giyen kaleci Alp Arda'yı kiraladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2024 - 20:02
Iğdır FK, Alp Arda'yı kiraladı!
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Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, İstanbulspor'da forma giyen 29 yaşındaki kaleci Alp Arda ile 1 yıllık anlaştı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Trendyol 1. Lig takımlarından İstanbulspor forması giyen Alp Arda ile kiralık transferi için 1 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Alpa Arda'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz" denildi.


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