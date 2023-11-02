İğneyle sahaya çıkmıştı: Galatasaray'da Mauro Icardi bekleyişi!

Yayınlanma: 02.11.2023 - 09:19

Güncelleme: 02.11.2023 - 09:19

Galatasaray, ligde cuma günü evinde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda gündemin ilk maddesi topuğundaki ağrıları süren Mauro Icardi.

Beşiktaş derbisinde bileğine darbe alan Arjantinli forvet yoğun bir tedavi programının ardından Şampiyonlar Ligi’ndeki Bayern Münih ve ligdeki Çaykur Rizespor maçlarında sahaya iğneyle çıktı. Icardi, süren ağrıları nedeniyle Florya’daki antrenmanların tamamında takımla birlikte çalışmıyor.

İĞNEYLE SAHAYA ÇIKACAK

Galatasaray sağlık heyeti, kasım ayının ortasında lige verilecek milli arada 30 yaşındaki futbolcunun tamamen iyileşmesini planlanıyor. Sarı-kırmızılılar, milli araya kadar, Kasımpaşa, Bayern Münih ve Hatayspor’la 3 kritik maça çıkacak. Arjantinli yıldızın, iğneyle sahaya çıkması bekleniyor.

Ancak bu durumun Icardi’nin sakatlığının daha uzun sürmesine yol açabileceğinden endişe ediliyor. Teknik heyet, Icardi’yi Kasımpaşa maçında riske etmeyip dinlendirmeyi planlıyor.