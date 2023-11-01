Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi'den 100. yıl paylaşımı!

Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi, sarı-kırmızılı takımın cumhuriyetin 100. yılı için özel olarak çıkardığı formayı giydi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2023 - 17:51
Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi'den 100. yıl paylaşımı!
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Galatasaray, cumhuriyetin 100. yılına özel olarak forma çıkartmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla efsane oyuncusu Gheorghe Hagi'nin 100. yıl formasını giydiği bir paylaşımda bulundu.

"HAGİ'YE ÇOK YAKIŞTI"

Galatasaray yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan formamız, efsane futbolcumuz Gheorghe Hagi'ye de çok yakıştı" ifadelerini kullandı.

Hagi'nin 100. yıl forması ile poz verdiği fotoğraf şu şekilde:


Gheorghe Hagi galatasaray Cumhuriyetin 100. yılı 100. yıl forma

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