Xavi, Barcelona'nın yeni golcüsünü Katar'dan getiriyor
Al Sadd'tan ayrılarak efsanesi olduğu kulübe geri dönen Xavi, Barcelona'da restorasyon çalışmalarına başladı. Xavi'nin Barça'ya golcü takviyesini, Katar'dan, eski takımı Al Sadd'tan yapması bekleniyor.
Katar'da futbolcu ve teknik direktörlük deneyimlerinin ardından Barcelona'nın başına geçen Xavi Hernandez, Katalan devindeki rolüne odaklandı.
Barcelona, Xavi yönetiminde yeni bir hava yakalarken genç teknik direktör, saha içinin yanı sıra saha dışında da değişiklikler için kolları sıvadı.
Barcelona, Xavi'nin imzasından birkaç gün sonra eski futbolcusu Daniel Alves ile sözleşme imzaladı.
Xavi ayrıca takıma yeni golcüsünü arıyor ve İspanyol basınında konuya dair çarpıcı bir iddia gündemde. Katalan devi finansal problemler nedeniyle yüksek bonservisli transferlerden kaçınıyor. İspanyol basını ise Xavi'nin yeni golcüsünü Katar'dan getireceğini iddia ediyor.
Sport gazetesine göre Xavi, Al Sadd'dan eski öğrencisi ve eski takım arkadaşı Baghdad Bounedjah'a talip oldu. Golcü transferi için Barcelona'nın tercihi Xavi'nin onayıyla 29 yaşındaki futbolcu olabilir.
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