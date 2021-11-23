Trabzonspor, en yakın takipçisiyle farkı 7’ye çıkardı

23 Kasım 2021 Salı, 07:00

Trabzonspor, Süper Lig’in 13. haftasında konuk ettiği G.Antep’i 3-0 yenerek farklı liderliğini sürdürdü. Bordo-Mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı. Trabzonspor ayrıca 13. haftalar itibarıyla 15 sezon sonra en çok puana ulaşan takım oldu. G.Antep, 4. dakikada V.Hugo’nun Dicko’ya yaptığı harekette kırmızı kart bekledi, hakem Suat Arslanboğa devam ettirdi, VAR müdahale etmedi. G.Antep, Trabzon’un 3. golü öncesi Hugo’nun Dicko’ya müdahalesinde penaltı istedi, karar devam oldu. İkinci yarı G.Antep’in 3 vuruşunda top direkten döndü.

ERCE SAKATLANDI

Trabzon’da kırmızı kart cezalısı Uğurcan Çakır’ın yokluğunda ilk 11’de oynayacağı açıklanan kaleci Erce ısınırken sağ arka adalesinden sakatlandı. Erce’nin yerine ilk 11’de sahaya Arda Akbulut çıktı. Yedek kaleci olarak Muhammet Taha Tepe ise maça 15 dakika kala motosikletle stada yetişti. Sakatlığı süren Bakasetas ve Hamsik forma giyemedi. Abdullah Avcı, iki yıldızının yokluğunda Siopis ile Cornelius’u görevlendirdi. Kart cezası biten Edgar, 11’de yerini aldı. F.Bahçe derbisinde sakatlanan Peres, 3 maç sonra dün 81. dakikada oyuna girdi.

ÖMÜR’DEN ŞIK GOL

Uğurcan’ın yokluğunda kaptanlık pazubendini Abdülkadir Ömür taktı. Genç futbolcu, 19. dakikada taç çizgisinin kenarından kullandığı serbest vuruşta şık bir aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi. Ömür ve futbolcular, sakatlık yaşayan Gervinho’nun formasını gösterdi.