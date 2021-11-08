Igor Tudor'un takımı Hellas Verona, istatistikte Bayern Münih ile yarışıyor

08 Kasım 2021 Pazartesi, 13:21

Serie A'da Igor Tudor rüzgarı esiyor. Hellas Verona'nın başına geçtiğinden bu yana İtalyan devlerine kök söktüren Tudor, Bayern Münih ile de bir yarış içinde. Hırvat teknik direktör yönetiminde çıktığı 9 maçta 22 gole imza atan Hellas Verona, Bayern Münih ile yarışıyor.

Tudor takımı devraldığından bu yana Hellas Verona, gol anlamında önemli bir istatistik elde etti.

Hellas Verona, Hırvat teknik direktör yönetiminde çıktığı 9 maçta 22 gole imza attı. Opta verilerine göre İtalyan ekibi, Tudor göreve geldiğinden beri Avrupa'nın 5 büyük liginde Bayern Münih'ten sonra en fazla gol bulan takım konumunda.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra üst üste iki farklı dönemde Udinese'yi çalıştıran Hırvat teknik direktör, daha sonra Hajduk Split'e döndü, ardından da uzun yıllar formasını giydiği Juventus'un teknik ekibine katıldı ve Andrea Pirlo'nun yardımcılığını yaptı.

Juventus'ta Pirlo ile yollar ayrılırken Tudor da takımdan ayrıldı ve Hırvat teknik direktörün yeni durağı Hellas Verona oldu.