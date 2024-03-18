Igor Tudor'un yeni takımı belli oldu!

Serie A ekibi Lazio ile prensip anlaşmasına varan Igor Tudor, imza için İtalya'ya gitti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 20:33
Igor Tudor'un yeni takımı belli oldu!
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Ülkemizde Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran Igor Tudor, yeni bir serüvene atılıyor.

Son olarak Marsilya'yı çalıştıran ve yaklaşık 9 aydır boşta olan 45 yaşındaki Hırvat teknik adamın yeni takımı Lazio oluyor.

İTALYA'YA GİTTİ

Maurizio Sarri ile vedalaşan Lazio, Igor Tudor ile anlaşma sağladı. Hırvat teknik adam kendisini Lazio'ya bağlayan sözleşmeye imza atmak üzere bugün İtalya'ya gitti.

Igor Tudor, Lazio ile 2025 yılına kadar geçerli kontrat yapacak. 45 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinde +1 yıl da opsiyon olacak.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPILDI

Lazio Kulübü, takımın resmi hesabından Igor Tudor paylaşımı yaptı. 

 


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