İhanete uğradığını açıklamıştı: Eski kulübü Sporting'den Cristiano Ronaldo yanıtı

14 Kasım 2022 Pazartesi, 17:34

Manchester United'da son yaptığı açıklamalarla gündemi sarsan Cristiano Ronaldo için Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim konuştu.

Portekiz ekibinin teknik direktörü, "Cristiano Ronaldo, Manchester United tarafından ihanete uğradığını söyledi. Sporting'in kapıları ona açık mı?" sorusuna, "Bu soru bana binlerce kez soruldu. Sporting'de herkes onu sever, söylenecek çok fazla bir şey yok" diye cevap verdi.

"RONALDO MANCHESTER UNITED'IN OYUNCUSU"

Amorim ayrıca, Ronaldo için, "Geleceğine kendisi karar verecek. Buna nasıl baktığımı söylemeyeceğim. Yaz aylarında işlerin benim istediğim gibi gitmediği açık. Bir kulüp, bir yapı var. Ronaldo, Manchester United'ın oyuncusu" diye konuştu.

Sporting altyapısından yetişen Ronaldo, 2003'te Manchester United'a transfer olarak kulüpten ayrılmıştı.