Cumhuriyet Gazetesi Logo
İhtarname gönderdiği öne sürülmüştü... Galatasaray'dan Mauro Icardi iddialarına yanıt!

İhtarname gönderdiği öne sürülmüştü... Galatasaray'dan Mauro Icardi iddialarına yanıt!

27.03.2026 09:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İhtarname gönderdiği öne sürülmüştü... Galatasaray'dan Mauro Icardi iddialarına yanıt!

Mauro Icardi'nin Galatasaray'a ihtarname çektiği iddia edilmişti. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Mauro Icardi konusuna açıklık getirdi.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin 4 milyon Euro'luk imaj hakkını alamadığı gerekçesiyle kulübe ihtarname çektiği haberleri gündem olmuştu. 

Konuyla ilgili Galatasaray kanadından ilk açıklama geldi.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Mauro Icardi iddiaları üzerine konuştu. Sabah'a açıklamalar yapan Yazgan, "Icardi'nin olaydan haberi bile yok. Menajerinin işgüzarlığı" dedi.

Tüm futbolcuların ödemelerini yaptıklarını belirten Eray Yazgan, 30 Mart'ta UEFA'ya borçsuzluk kağıdını göndereceklerini bildirdi ve "Ödemeleri yapmadan böyle bir kağıdı alabilir miyiz?" diye sordu.

"OPERASYON" VURGUSU

Söz konusu haberlerin Galatasaray ve Dursun Özbek'i yıpratmak için ortaya atıldığını söyleyen Yazgan, bunları "Operasyon" olarak niteledi.

"4 MİLYON EURO BİZİM İÇİN BAHŞİŞ OLUR"

Osimhen için 75 milyon Euro ödediklerini hatırlatan Eray Yazgan, "4 milyon Euro bizim için bahşiş olur. Bu haberlerle Icardi'yi taraftarların gözünde itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

İlgili Konular: #galatasaray #mauro icardi #Eray Yazgan

