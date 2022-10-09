Iker Casillas kimdir? Iker Casillas evli mi?

09 Ekim 2022 Pazar, 17:49

Iker Casillas Fernández 20 Mayıs 1981 yılında İspanya'da dünyaya geldi. Babası José Luis Casillas, Millî Eğitim Bakanlığı'nda bir memurdu. Annesi María del Carmen Fernández González ise kuafördü. Casillas'ın kendisinden yedi yaş küçük Unai adlı bir kardeşi var ve CD Móstoles'de oynamaktadır.

IKER CASİLLAS'IN FUTBOL KARİYERİ

Casillas kariyerine 1990-91 sezonunda amatör olarak Real Madrid'in altyapısında başladı. 1997-1998 sezonunda 27 Kasım 1997'de 16 yaşındayken bir Şampiyonlar Ligi maçı olan Rosenborg maçında A takım kadrosuna girdi. Şubat 2009'da Casillas 454 maçta oynayarak Paco Buyo'nun rekorunu egale etti. 28 yaşında Real Madrid'in en çok maçta forma giyen kalecisi oldu. 2011-12 sezonunda Casillas IFFHS Dünyanın En İyi Kalecisi ödülünü dördüncü kez alan tek kaleci oldu.

11 Temmuz 2015 tarihinde Portekiz takımı olan Porto ile 2 yıllık sözleşme imzalamış ve uzun yıllar süren Real Madrid macerasını noktalamıştır.

Temmuz 2019'da, iki ay önceki geçirdiği kalp krizi sonrasında, Casillas tekrar antrenmanlara döndü. O ayın ilerleyen zamanlarında Porto, toparlanmaya devam ederken kendisine kulüpte antrenör olarak rol verildiğini açıkladı. Ağustos ayında Porto'nun kadrosunda 2019–20 sezonu seçildi.

IKER CASİLLAS EVLİ Mİ?

Casillas, 2009-2021 yılları arasında spor gazetecisi Sara Carbonero ile beraberdi. Oğulları Martín, 3 Ocak 2014 tarihinde Madrid'de doğdu. Kasım 2015'te çift, ikinci çocuklarını beklediklerini açıkladı. 20 Mart 2016'da çift evlendi. 2 Haziran 2016'da Sara, çiftin ikinci çocuğu Lucas'ı doğurdu. Çift 2021 yılında ayrıldı.

IKER CASİLLAS'IN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Casillas'ın oynadığı ilk millî takımı 17 yaş altı oldu. 16 yaşındayken Mısır'daki 1997 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda İspanya kadrosunda yer alan en genç oyuncu oldu. Daha sonra 17 yaş altı millî takımının kaptanı oldu. İki yıl sonra FIFA Dünya Genç Şampiyonası ve UEFA-CAF Meridyen Kupası'nı kazanan takımda yer aldı. Casillas a millî takım ile ilk maçına 19 yaşındayken 3 Haziran 2000 tarihinde İsveç karşısında çıktı. 21 yaşında turnuvanın en genç kalecilerinden biri oldu. Son 16 turunda İrlanda ile yaptıkları maçta iki penaltı kurtararak maça damga vurdu. 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Güney Kore ile yaptıkları çeyrek final maçında yaptığı kurtarışlardan biri tüm zamanların en iyi 10 kurtarışı olarak FIFA tarafından onaylandı. 29 Haziran 2008 tarihinde Casillas Avrupa Futbol Şampiyonası kupasını aldıkları Almanya maçında kaptanlık yaptı. 11 Temmuz 2010 tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nı aldıkları maçta kaptanlık pazubandını taktı. 15 Kasım 2011 tarihinde Casillas Kosta Rika'yla 2-2 berabere kaldıkları maçta İspanya'nın en çok maçta forma giyen oyuncusu oldu ve Andoni Zubizarreta'nın rekorunu kırdı. 6 Haziran'da Çin'i 1-0 yendikleri maçta Casillas 74 millî maçta gol yememe rekoru kırdı.

1 Haziran 2012 tarihinde Iker Casillas 100 millî maç kazanan ilk oyuncu oldu. Avrupa Şampiyonasında 509 dakika gol yemeyerek Dino Zoff'un uzun süredir kırılmayan 494 dakikalık rekorunu kırdı.