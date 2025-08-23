İki isim de kadroda yer almamıştı... Pep Guardiola'dan İlkay ve Akanji açıklaması!

İngiltere Premier Lig'in 2.hafta maçında Manchester City, sahasında Tottenham'a 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Manuel Akanji ve İlkay Gündoğan'ın kadroda yer almama sebebini açıkladı.

Guardiola, iki oyuncunun da tamamen rotasyon tercihiyle bu maçta kadroya dahil edilmediğini belirtti.

Deneyimli çalıştırıcı, sezonun yoğun temposu nedeniyle kadro yönetimine önem verdiklerini vurgulayarak, oyuncuların dinlenmesinin takımın genel performansı için kritik olduğunu ifade etti.

Öte yandan City'nn Brezilyalı kalecisi Ederson da mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.