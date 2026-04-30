İki isim karşılaşmada gerginlik yaşamıştı: Ronaldo'dan Merih Demiral'a yanıt: 'Bu futbol değil'

Suudi Arabistan Pro Lig'de Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr, Merih Demiral'ın takımı Al-Ahli'yi konuk etti. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Al-Nassr, lig şampiyonluğu yolunda büyük bir adım attı.

MERİH DEMİRAL, RONALDO VE COMAN İLE ATIŞTI

Öte yandan karşılaşmanın ardından büyük bir gerilim yaşandı. Merih Demiral'ın başrolde olduğu olaylar sırasında milli futbolcu, Cristiano Ronaldo ve Kingsley Coman ile atıştı. Portekizli futbolcu yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

RONALDO'DAN CEVAP

Yaşananların iyi olmadığını söyleyen Ronaldo, "Bu bir savaş değil, bu lige iyi gelmiyor. Herkes şikayet ediyor, sosyal medya paylaşımları… bu iyi değil. Galibiyet için savaşıyoruz ama gördüğümüz bazı şeyler iyi değil ve bu futbol değil. Sezon sonunda bu konuda konuşacağım" ifadelerini kullandı.

Yaşananların Suudi Arabistan Ligi'ni ileriye götürmeyeceğini aktaran Portekizli yıldız, "Birçok kötü şey görüyorum. Birçok oyuncu şikayet ediyor, hakemlerden bahsediyor, sosyal medyada paylaşım yapıyor… Bu Suudi Arabistan Pro Lig'in amacı değil. En iyi Avrupa ligleriyle rekabet etmek istiyorsak bunu durdurmalıyız" şeklinde konuştu.