İki isim karşılaşmada gerginlik yaşamıştı: Ronaldo'dan Merih Demiral'a yanıt: 'Bu futbol değil'

İki isim karşılaşmada gerginlik yaşamıştı: Ronaldo'dan Merih Demiral'a yanıt: 'Bu futbol değil'

30.04.2026 15:28:00
İki isim karşılaşmada gerginlik yaşamıştı: Ronaldo'dan Merih Demiral'a yanıt: 'Bu futbol değil'

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Nassr ile Al-Ahli arasında oynanan maç sonrası olaylar çıkmış ve Merih Demiral ile Cristiano Ronaldo arasında da gerginlik yaşanmıştı. Cristiano Ronaldo müsabakanın ardından çıkan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Suudi Arabistan Pro Lig'de Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr, Merih Demiral'ın takımı Al-Ahli'yi konuk etti. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Al-Nassr, lig şampiyonluğu yolunda büyük bir adım attı.

MERİH DEMİRAL, RONALDO VE COMAN İLE ATIŞTI

Öte yandan karşılaşmanın ardından büyük bir gerilim yaşandı. Merih Demiral'ın başrolde olduğu olaylar sırasında milli futbolcu, Cristiano Ronaldo ve Kingsley Coman ile atıştı. Portekizli futbolcu yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

RONALDO'DAN CEVAP

Yaşananların iyi olmadığını söyleyen Ronaldo, "Bu bir savaş değil, bu lige iyi gelmiyor. Herkes şikayet ediyor, sosyal medya paylaşımları… bu iyi değil. Galibiyet için savaşıyoruz ama gördüğümüz bazı şeyler iyi değil ve bu futbol değil. Sezon sonunda bu konuda konuşacağım" ifadelerini kullandı.

Yaşananların Suudi Arabistan Ligi'ni ileriye götürmeyeceğini aktaran Portekizli yıldız, "Birçok kötü şey görüyorum. Birçok oyuncu şikayet ediyor, hakemlerden bahsediyor, sosyal medyada paylaşım yapıyor… Bu Suudi Arabistan Pro Lig'in amacı değil. En iyi Avrupa ligleriyle rekabet etmek istiyorsak bunu durdurmalıyız" şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan'dan 'Ronaldo krizi' için açıklama: 'Kendi kulübünün ötesindeki kararları belirleyemez'
Suudi Arabistan'dan 'Ronaldo krizi' için açıklama: 'Kendi kulübünün ötesindeki kararları belirleyemez' Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Real Madrid'den eski takım arkadaşı Karim Benzema'nın Al-Hilal'e transfer olmasına tepki göstermiş ve bunun üzerine Al-Riyadh'a karşı formayı giymeyi reddetmişti. Suudi Arabistan Pro Ligi'nden yaşananlarla ilgili açıklama geldi.
Ronaldo rekora, Al Nassr şampiyonluğa koşuyor
Ronaldo rekora, Al Nassr şampiyonluğa koşuyor Suudi Arabistan Ligi'nde lider Al Nassr evinde Al Ahli'yi 2-0 yendi. Ronaldo karşılaşmada 1 gol kaydetti.
Suudi Arabistan'da ortalık karıştı: Merih Demiral ile Cristiano Ronaldo arasında gerginlik
Suudi Arabistan'da ortalık karıştı: Merih Demiral ile Cristiano Ronaldo arasında gerginlik Al Ahli'nin Al Nassr'a kaybettiği maçın ardından iki takım futbolcuları arasında gerilim yaşandı. Milli futbolcu Merih Demiral maç sonunda Asya Şampiyonlar Ligi madalyasını Al Nassr tribünlerine gösterdi. Milli futbolcunun, Cristiano Ronaldo ve Kingsley Coman'ın üzerine yürüdüğü anlar yayına yansıdı.