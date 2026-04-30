Cumhuriyet Gazetesi Logo
Suudi Arabistan'da ortalık karıştı: Merih Demiral ile Cristiano Ronaldo arasında gerginlik

30.04.2026 09:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Al Ahli'nin Al Nassr'a kaybettiği maçın ardından iki takım futbolcuları arasında gerilim yaşandı. Milli futbolcu Merih Demiral maç sonunda Asya Şampiyonlar Ligi madalyasını Al Nassr tribünlerine gösterdi. Milli futbolcunun, Cristiano Ronaldo ve Kingsley Coman'ın üzerine yürüdüğü anlar yayına yansıdı.

Suudi Arabistan Ligi'nin 30. haftasında Al Nassr evinde Al Ahli'yi 2-0 yendi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte iki takım futbolcuları arasında gerilim yaşandı. Merih Demiral önce Cristiano Ronaldo daha sonra Kingsley Coman'ın üzerine yürüyünce araya görevliler girdi.

 

Merih Demiral olayların ardından Asya Şampiyonlar Ligi madalyasını Al Nassr taraftarlarına gösterdi. Tribünler, milli futbolcuya tepki gösterdi.

Demiral stadyumdan çıkarken ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Al Nassr kupa kazanmak için hakeme ihtiyaç duyuyor. Biz ise kendimiz kazanıyoruz" dedi.

Merih Demiral X hesabından madalyasını tribünlere gösterdiği anları paylaşarak, "İlk kez stadyumlarında bir Şampiyonlar Ligi madalyası var" ifadelerine yer verdi.

İlgili Konular: #Suudi Arabistan #cristiano ronaldo #Merih Demiral

İlgili Haberler

