İki kırmızı kart çıkan maçtan Olimpik Lyon galip ayrıldı

Ligue 1'in ilk haftasında Olympique Lyon, sahasında Ajaccio'yu 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 08:57
İki kırmızı kart çıkan maçtan Olimpik Lyon galip ayrıldı
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) 2022-23 sezonunun açılış maçında Olimpik Lyon, sahasında Ajaccio'yu 2-1 mağlup etti.

Lyon temsilcisine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Tete ile 22. dakikada Alexandre Lacazette (penaltı) kaydetti. Konuk takımın tek golünü Thomas Mangani, 31. dakikada penaltıdan attı.

Ev sahibi ekipte Anthony Lopes 27. dakikada, konuk takımda ise Romain Hamouma 45. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.


Ligue 1 lyon Ajaccio

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