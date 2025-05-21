İki kırmızı kart çıktı: Manchester City 3 golle kazandı!

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester City sahasında Bournemouth'u konuk etti.

Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 3-1 kazandı.

Mücadelede gol perdesi 14. dakikada Omar Marmoush'un kaydettiği şık golle açıldı. Manchester City'de Bernardo Silva 38. dakikada farkı ikiye çıkardı. İlk devre Manchester City'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI

67. dakikada Manchester City'den Mateo Kovacic kırmızı kart görürken 73. dakikada da Bournemouth'tan Lewis Cook oyundan atıldı ve iki takım da 10 kişi kaldı.

Dakikalar 89'u gösterirken Nico Gonzalez, Manchester City'nin üçüncü golünü kaydetti. Bournemouth'un tek golü ise 90+6'da Daniel Jebbison'dan geldi. Böylece Manchester City mücadeleyi 3-1 kazandı.





DE BRUYNE VEDA ETTİ

Sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak olan Kevin De Bruyne ise Etihad'daki son maçına çıktı. Manchester City taraftarları, Kevin De Bruyne'ye özel bir koreografiyle veda etti.

33 yaşındaki yıldız, 69. dakikada yerini Nico Gonzalez'e bırakırken, tribünlerden büyük alkış aldı.

RODRI GERİ DÖNDÜ

Manchester City formasıyla birçok kupa ve başarıya imza atan Kevin De Bruyne, Etihad'daki bu maçla birlikte bir dönemi resmen kapatmış oldu.

Öte yandan Manchester City'den çapraz bağ sakatlığından dönen Rodri, 9 ayın ardından maçın 83. dakikasında oyuna girdi.

CITY, 3. SIRAYA YÜKSELDİ

Bu galibiyetin ardından 68 puanla üçüncü sıraya yükselen Pep Guardiola'nın ekibi, ligdeki son maçında Fulham'a konuk olacak. 53. puanda kalan ve 11. sırada konumlanan Bournemouth ise son maçta Leicester City'yi ağırlayacak.

İlk 5 sıradaki takım gelecek sezon direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.