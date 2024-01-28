İki penaltı bir kırmızı kartın çıktığı olaylı maçta kazanan yok!
Milan, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 22. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bologna ile 2-2 berabere kaldı.
İtalya Serie A'nın 22. hafta maçında Milan ile Bologna karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan maç 2-2 berabere sonuçlandı.
Milan'ın gollerini 45 ve 83. dakikalarda Ruben Loftus-Cheek kaydetti. Bologna'nın golleriyse 29. dakikada Joshua Zirkzee ve 90+2'de penaltıdan Riccardo Orsolini ile geldi.
MİLAN İKİ PENALTI KAÇIRDI
Milan'da dakika 42'de Oliver Giroud, dakika 74'de Theo Hernandez ile penaltı vuruşlarından yararlanamadı.
Bologna'da teknik direktör Thiago Motta, karşılaşmanın 41. dakikasında kırmızı kartla oyundan atıldı.
Üst üste dört galibiyet alan Milan'ın galibiyet serisi sona erdi ve Bu sonuçla birlikte puanını 46 yaptı. Bologna ise 33 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Milan, Frosinone deplasmanına gidecek. Bologna, evinde Sassuolo'yu ağırlayacak.
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