İki takımdan ortak basın toplantısı: Bronckhorst ve Okan Buruk'tan Süper Kupa yorumu

Yayınlanma: 02.08.2024 - 15:32

Güncelleme: 02.08.2024 - 15:32

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da yarın karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde Beşiktaş ile Galatasaray ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına Galatasaray'dan teknik direktör Okan Buruk ve Fernando Muslera, Beşiktaş'tan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile Necip Uysal katıldı.

"SEZONU OLUMLU ETKİLEYECEKTİR"

Fernando Muslera Süper Kupa maçı ve yeni sezona ilişkin, "Çok mutluyuz. Bir kere daha burada sezona başlıyoruz. Önümüzde bir şampiyonluk daha var. Birçok sene geçirdim Galatasaray'da. Yarın başlayacağız, ilk maçımız olacak. Çok büyük bir rakibe karşı, Beşiktaş'a karşı mücadele edeceğiz. Çok çalıştık ve hazırlık dönemini iyi geçirdik. Yarın da bu amacımızın başlangıcı olacak. Ezeli bir rakibimize karşı mücadele etmek ekstra bir motivasyon veriyor. Buradan alınabilecek bir galibiyet sezonu olumlu etkileyecektir" açıklamasında bulundu.

"TAKIM ORTAMI ÇOK İYİ"

Necip Uysal ise Süper Kupa'yla ilgili, "Çok önemli bir maça çıkacağız. Tüm arkadaşlarım bunun bilincinde. Rakibimizin olumlu ve olumsuz yönlerini analiz ettik. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarımızından Trabzonspor maçındaki gibi bir atmosfer bekliyoruz. İnşallah kazanan biz oluruz. Yeni bir hocamız geldi. Bizden istedikleri var. Şu anda takım ortamı çok iyi. İyi bir oyunla kupayı alarak sezona moralli başlamak istiyoruz. Şu anda her şey yolunda" dedi.

"İLK REKABETÇİ MAÇIM OLACAK"

Beşiktaş'la ilk resmi maçına çıkacak Giovanni van Bronckhorst Süper Kupa ve sezonla ilgili, "Türkiye'deki ilk rekabetçi maçım olacak. Ülkede ve kulüpte çok iyi karşılandım. İki takımda hak ederek buradalar. Oyuncu ve teknik direktör olarak bu maçları oynamak istersiniz. Taraftarımızın desteğiyle rekabetçi bir maç oynayacağız ve kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"HEYECAN VERİCİ"

Okan Buruk ise maça ilişkin, "İki takım da kupayı müzesine götürmek istiyor. Sezon başında olması, uzun süredir derbi oynanmıyordu sezon başında. Bu yüzden heyecan verici. Herkesi maça bekliyoruz. Maçın kaliteli geçmesi için elimizden geleni yapacağız ve mücadele edeceğiz. Rakibimizi analiz ettik, çok iyi transferler yaptılar. Hocaya da hoş geldin demek istiyorum. Türk futbolunun gelişimi için de çok önemli. Yarınki maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Müzemize bir kupa daha götürmek istiyoruz. Sakatlığın olmadığı bir maç olsun" ifadelerini kullandı.

Giovanni van Bronckhorst sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her iki taraf için de rekabetçi bir maç. Biz de bunun bir parçasıyız. En üst seviyede futbol oynadığınız zaman en önemlisi kupalar ve zaferler oluyor."

Okan Buruk ayrıca, "İki takım da yüzde yüz hazır değil sezon başı olmasından dolayı. Kazanmak kaybetmek önemli ama kazanan bu seneyi kazanmayacak, kaybeden bu sezonu kaybetmeyecek. Oyuncularımızdan en hazır olanları sahaya çıkartacağız. İnşallah güzel bir maç olur. Bu sene futbol olarak güzel şeyler izlettireceğimizi göstermemiz gerekiyor. Bu yaz dönemi daha çok oyuncuyla kamp yaptık. Daha az değişim var takımda. Sadece milli takıma giden oyuncular yoktu bir dönem. Beraber kamp geçirdik ve beraber hazırlandık. Hazırlık maçlarını hiçbir sonuç düşünmeden oynuyoruz. İlk defa bu maç haftasını düşünüyoruz. Daha hazır lige başlayacağımızı düşünüyorum. Bu sene daha hazırız. Daha fazla birlikte çalışma şansı bulduk" değerlendirmesinde bulundu.

Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın bugünkü antrenmanı ziyaret etmesiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Bu ziyaret yarın ve sezon için bize şans dilemek içindi. Yeni sezonu heyecanla bekliyoruz. Oyuncularımız da yeni sezonu sabırsız bir şekilde bekliyor. Bize özgüven veren bir ziyaret oldu. Ekibim ve oyuncularımla en iyi performansı gösterebilmek için çalışacağız."

YENİ FORMAT YORUMU

Süper Kupa'nın yeni formatına ilişkin Okan Buruk, "Bir sonraki sene olacak. İspanya ve İtalya bu modeli uyguluyor. Daha sezonun içinde olan bir yer. Takımların hazır olacağı dönemde oluyor. O yüzden takımlar için bir sorun olacağını düşünmüyorum" dedi.

Giovanni Van Bronckhorst ise yeni format için, "Bu fikre katılıyorum. 4 takımla olması Süper Lig için de daha iyi olabilir. Önümüzdeki sene de bu kupaya katılabilirsek iyi bir sezon geçirmişiz demektir" ifadelerini kullandı.

Giovanni Van Bronckhorst sözlerini şöyle tamamladı:

"Yarınki maç bir kupa kazanma fırsatı ve derbi olmasından dolayı da çok özel. Kazanırsak da kaybedersek de beraberinde gelen duyguları yaşayacağız. Kısa vadede kazanmak da kaybetmek de farklı duygular getirecektir. Sonuç ne olursa olsun ligin ilk maçına hazır olmamız gerekiyor."

Okan Buruk ise son olarak şunları söyledi:

"Yeni sezona başlarken beklenti olacak. Galatasaray'da her zaman bu daha fazladır. Galatasaray her zaman daha fazlasını ister. Baskının güzel yanı bizi dinamik tutuyor. Geçen sezon yaşadığımız başarıyı yakalamak istiyoruz. Aynı başarıyı tekrarlamak istiyoruz."