Süper Kupa maçının hakemi belli oldu!

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2024 - 13:09
Süper Kupa maçının hakemi belli oldu!
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Galatasaray ile Beşiktaş arasında 3 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Süper Kupa finalini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te başlayacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı, yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç'in yapacağı belirtildi.

Müsabakanın dördüncü hakeminin ise Mehmet Türkmen olacağı aktarıldı.


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