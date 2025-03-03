İlayda Nur Çürük'ten Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya!

Milli atıcı İlayda Nur Çürük, Kadınlar 10 metre havalı tabanca finalinde karşılaştığı Belaruslu Aliaksandra Piatrova'yı mağlup ederek Avrupa Gençler Şampiyonu oldu.

İlayda Nur Çürük'ten Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya!
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AA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 22:32

Avrupa Gençler Havalı Silahlar Şampiyonası'na katılan milli atıcılardan İlayda Nur Çürük, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen organizasyonun ilk günü tamamlandı.

Kadınlar 10 metre havalı tabanca finalinde yarışan İlayda Nur, 235 puanla Belaruslu Aliaksandra Piatrova'nın (233.2) önünde Avrupa gençler şampiyonu oldu.

Erkekler 10 metre havalı tabancada final atışlarına kalan Adnan Efe Uçar ise 195.7 puanla 4. sırayı aldı.


Etiketler: #İlayda Nur Çürük #Atıcılık #Türkiye Atıcılık Federasyonu

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