İlhan Palut: Değerli bir puan aldık
Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, rakipleri karşısında değerli bir puan aldıklarını söyledi. Palut, deplasmanda geri dönüşün zor olduğunu da hatırlattı.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, rakipleri karşısında değerli bir puan aldıklarını söyledi.
Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu maç öncesi 4 haftadır kazanamadıklarını belirterek, "3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldık. Her maç bizim için negatif seriyi sonlandırmak için şans diyorduk. Trabzon'a bu duygularla geldik. İyi hazırlandık, iyi analiz ettik." dedi.
Bakasetas ve Hamsik gibi oyuncuları kontrol altına alıp oyun organizasyonlarını kırmayı hedeflediklerini ifade eden Palut, şunları söyledi:
"Ama 27 dakikada iki penaltı oldu. Bunun nedeni önde baskıya stoperlerini dahil ettiler, agresifleştirdiler, oyun kurmakta zorlandık. 2-0'lık dezavantaj sonrası bazı hamleler yaptık. Stratejileri değiştirdik. Bu hamlelerde daha negatife gidebilirdi. İlk yarı sonlarına attığımız gol umut, soyunma odasına sinerji getirdi. İkinci yarı dengeyi sağladıktan sonra 10 kişi kaldık. Son 20 dakikayı stoper alıp savunma yaparak bitirdik. Değerli bir puan aldık. Hala kazanamadığımızın farkındayız, 5 maç oldu. Geri dönüş zor deplasmanda. Umarım son maçımızı öz güvenli oynar galibiyetle ligin ilk periyodunu kapatırız."
Video Haberler
- Boğaz'da kaçak av denetimi
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
- Topladığı el işi Türk kilimleriyle Tokyo'da sergi açtı
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Birçok tiplemeye hayat vermişti... Son hali gündem oldu
- Erdoğan'ı çileden çıkaracak soru
- Yargıda İmamoğlu telkini
- Durumu kritik...
- CHP'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması
- Sırp çete lideri Sarıyer'de yakalandı, cesetler aranıyor
- Asgari ücret ne kadar olacak?
- 'Cumhur'un hamleleri sonuç vermiyor
- 'Tek tek açıklarım...'
- Kanserojen madde nedeniyle toplatıldılar