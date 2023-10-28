İlhan Palut: 'Faul dememek için kelimeler arıyorum'

Yayınlanma: 28.10.2023 - 22:07

Güncelleme: 28.10.2023 - 22:07

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray karşısında alınan 1-0'lık yenilgiyi değerlendirdi.

Palut, "Top bize geldiğinde daha sakin kalabilirdik ve topu tutabilirdik. Alanlar bizi iştahlandırdı ama çok kolay toplar kaybettik. Bir kaptırdığımız ya da kaptırmaya zorlandığımız top sonrası şanssız bir gol yedik. Toparlamaya çalıştık. Galatasaray'ın ikinci gol fırsatları oldu. Yeni her zaman kötü. Biz çok iyi mücadele ettik. Oyuncularımın performansını kabul ediyorum. Bize düşen rakibin ismi ne olursa olsun, bu mücadeleyi standart haline getirmek. Bunu başarırsak daha iyi sonuçlar alırız" dedi.

İlhan Palut Abdülkerim - Olawoyin pozisyonu için, "Galatasaray'ın aldığı riskleri cezalandıramadık. Abdülkerim Bardakçı topa dokunmadan... Ne diyeyim, faul dememek için kelimeler arıyorum. Topa dokunamadan Ibrahim Olawoyin'i yere düşürüp... Pardon, Ibrahim Olawoyin yere düşüp... Faul demeyeyim. Oradan şanssız bir gol yememiz... Genç takımız, heyecan oluyor. Geçen sene değerli bir kulübümüz Soma'da oynayan oyuncumuz Zaha'ya karşı oynuyor. Üretemedik ama oyuncularımdan memnunum. Galatasaray'ı tebrik ederim" sözlerini sarf etti.