İlhan Palut'tan galibiyet sözleri: 'Maçı getiren an...'

5.05.2026 23:40:00
Beşiktaş'ı eleyerek Türkiye Kupası'nda finale çıkan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik direktör, karşılaşma öncesinde de vurguladıkları gibi Beşiktaş'ın güçlü bir ekip olduğunu belirterek, "Maç öncesinde de konuştuğumuz gibi Beşiktaş çok güçlü bir takım. Bu periyotta konsantrasyonlarını tamamen kupaya çevirmiş durumdaydılar. Bunun yanı sıra bugün oynaması kolay olmayan bir atmosfer de vardı" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ BİZDEN DAHA İYİYDİ"

Maçın ilk yarısına değinen Palut, "İlk yarı bizim adımıza konuşulacak pek bir şey yoktu. Oyun tamamen Beşiktaş'ın baskısı altında geçti. Zaten onların daha güçlü ve adam adama pres yapmasını bekliyorduk" dedi.

İkinci yarıda savunma direncine vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Böyle bir statta gol yemeden oyunu sürdürebilmemiz bizi maçın içinde tuttu. Açıkçası korner ve şut istatistiklerinde Beşiktaş bizden daha iyiydi" şeklinde konuştu. 

"PENALTI MAÇI GETİREN AN OLDU"

Karşılaşmanın belirleyici anına da değinen İlhan Palut, şu ifadeleri kullandı: 

"Bu tür maçlarda bazen tek bir fırsat beklersiniz; bu bazen 90 dakika içinde, bazen de uzatmalarda gelebilir. Eğer o da olmazsa, rakibin daha etkili olduğu anlarda penaltı ihtimalini düşünürsünüz. Nitekim öyle bir anda penaltı kazandık. Bu, bizim için maçı getiren; Beşiktaş için ise telafisi olmayan bir an oldu."

Beşiktaş'ta büyük tepki: Taraftarlar Sergen Yalçın'ı istifaya çağırdı! Beşiktaşlı taraftarlar, Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'a elenen siyah-beyazlı takımın yönetimini ve teknik direktörü Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti.
Orkun Kökçü'den mağlubiyet açıklaması: 'Beşiktaş camiasına yakışmadı' Beşiktaş'ın milli oyuncusu Orkun Kökçü, Türkiye Kupası yarı finalinde 1-0 kaybettikleri Konyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.
Sergen Yalçın'dan istifa yanıtı: 'Taraftar bırakmamı istiyorsa...' Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaştıkları Konyaspor'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından görüşlerini aktardı.